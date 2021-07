Will Smith revela fotos dos bastidores de 'Independence Days'

O dia 4 de julho é marcado pelas comemorações da Independência dos Estados Unidos. De olho na data, o ator Will Smith aproveitou o momento para divulgar fotos dos bastidores do filme "Independence Day" de 1996.

No Instagram, o ator postou fotos da época das gravações e se escreveu uma legenda de susto: "25 anos atrás? Wow!". O filme narra a luta dos seres humanos contra uma invasão alienígena.



Legenda: Will Smith imagens de bastidores em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Nas imagens divulgadas pelo ator americano é possível ver ainda Trey Smith, Jeff Goldblum e Jada Pinkett Smith.

Legenda: Will Smith ao lado do ator Jeff Goldblum no set do filme Independence Day Foto: Reprodução/Instagram

Globo exibe filme da franquia neste domingo

A "Temperatura Máxima" deste domingo exibe o filme "Independence Day: O ressurgimento" (2016), do diretor Roland Emmerich, com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum e Bill Pullman no elenco principal.



Continuação de "Independece Day", lançado 20 anos antes, o longa trata novamente do embate entre a humanidade e alienígenas.C