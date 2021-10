'Rindo de nervoso': noiva tem mais de 20 corridas canceladas e dirige até local do próprio casamento

Após ter mais de 20 corridas canceladas em um aplicativo de transporte, a advogada pernambucana, Nathália Andrade, 34, se viu obrigada a dirigir até o local do próprio casamento, no Distrito Federal, no último sábado (16).

Com vestido branco e véu, a noiva dirigiu por 25 km, saindo da região do Jardim Botânico até chegar - com uma hora e 20 minutos de atraso - à cerimônia civil. As informações são do G1.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a noiva aparece sorrindo ao lado de duas amigas e também madrinhas. Uma delas registrou e compartilhou o inusitado momento.

"O tempo foi passando, e estava com previsão de chuva. Pedimos os carros, e os motoristas foram cancelando. Tanto no meu celular, como no [celular] das madrinhas e no da cerimonialista. Ninguém conseguia carro", contou a noiva ao G1.

Como as duas amigas vieram de Pernambuco para participar da cerimônia no DF, não conheciam bem a cidade. Por isso, Nathália decidiu dirigir.

Legenda: Apesar de todos os imprevisto e atrasos, noivos conseguiram se casar Foto: Reprodução

Noivo pensou em desistência

Devido à pandemia de Covid-19, o casamento já havia sido adiado por três vezes. A cerimônia de sábado estava marcada para começar às 17h, na Asa Sul, mas com o imprevisto, o cortejo começou às 18h20.

"Todos já estavam no casamento. O meu noivo, Felipe Barbosa, já estava nervoso achando que eu havia desistido. Foi quando resolvi dirigir até a festa. Inseri o endereço no GPS e fui", rememora a noiva ao portal, apontando sentir, ao longo do trajeto, emoções distintas como raiva e euforia.

Ao chegar ao local da cerimônia, a noiva foi registrada pelo fotógrafo. Uma das imagens mostra ela conversando com o manobrista do restaurante, relatando o que havia acabado de acontecer.

A advogada está grávida de três meses de um menino, que vai se chamar Rafael. O sexo da criança foi revelado durante o casamento.