Andressa Urach e Thiago Lopes voltam a frequentar Igreja Universal: 'eu e meu esposo nos batizamos'

Andressa Urach e Thiago Lopes chegaram a romper o casamento - momento em que a modelo ameaçou se prostituir -, trocaram farpas nas redes sociais e acabaram reatando. Agora, um novo capítulo na vida do casal: a ex-Miss Bumbum anunciou nesse sábado (16) que ela e o marido voltaram para igreja evangélica Universal.

Em publicação no Instagram, Urach revelou que o casal se batizou novamente na Universal na sexta-feira (15) e ponderou que, apesar de não gostar de "algumas" lideranças da igreja, reconhece que o bispo do Rio Grande do Sul e a mulher são "pessoas de Deus".

"Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo. E se não fosse o bispo Guaracy que estivesse aqui na catedral do Rio Grande do Sul, eu também não estaria frequentando a Universal, enquanto não mudasse a liderança da mesma", disse.

Urach afirmou ainda que depende "muito de Jesus" para o casamento "dar certo" e complementou que se arrependeu a tempo de conseguir a "misericórdia de Deus".

"Estou sim trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meu erros e sou o que sou. Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família. Agradeço as orações e de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor por lutar por nós! E obrigada Bispo Guara Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família", concluiu.

Legenda: Ex-miss bumbum fez um longo desabafo nas redes sociais nesse sábado (16) Foto: Reprodução/Instagram

Separação

O término do casamento com Thiago Lopes havia sido confirmado por Andressa Urach no dia 24 de setembro, pouco depois de anunciarem que serão pais de Leon. Em um primeiro momento, ela pediu para que os seguidores não fizessem questionamentos. "Não estou bem para falar", disse, à época.

No dia 29 de setembro, a modelo revelou que teria retornado à prostituição, inclusive lembrando do nome 'Ímola', utilizado por ela na época em que trabalhava em uma casa de entretenimento adulto.

Thiago chegou a se dirigir acompanhado de policiais ao local onde Andressa supostamente estaria fazendo apresentações eróticas. "Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto?. Estou orando e jejuando pela vida do meu filho".

Contudo, no último dia 3 de outubro, o casal anunciou que iria retomar o matrimônio. "Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos"