Ex-marido de Andressa Urach comenta: 'Que tipo de pessoa volta a se prostituir grávida?'

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, falou no Instagram sobre o fim do casamento com a influenciadora digital. Nesta quarta-feira (29), ele também comentou o anúncio no Instagram da modelo sobre a volta à prostituição.

"Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto?. Estou orando e jejuando pela vida do meu filho", declarou Thiago Lopes.

Legenda: Postagens de Thiago Lopes em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Em postagens, feitas em diferentes horários, Thiago negou que tenha saído de casa, dizendo que quem deixou a residência foi Andressa.

"Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está", relatou Thiago Lopes.

Retorno de "Inola"

A influenciadora digital Andressa Urach chamou atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (29). Em publicação no Instagram, ela anunciou o retorno de Imola — nome usado por ela na época de programas adultos. Em postagem, ela aparece em foto de biquíni.

Andressa Urach, que na semana passada anunciou a separação de Thiago Lopes, confirmou em conversa com o portal da revista Quem que voltou a fazer programa. "Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor", respondeu a modelo, por WhatsApp.