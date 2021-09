Andressa Urach relata sofrer ameaças do ex-marido; Thiago rebate e a chama de 'transtornada'

Andressa Urach divulgou, nesta quarta-feira (29), supostas ameças feitas pelo ex-marido Thiago Lopes. A captura de tela de uma conversa em aplicativo de mensagens mostra que a modelo o questiona sobre uma traição e diz que precisa voltar para casa para preparar a refeição do filho, mas ele não autoriza.

Thiago negou as acusações e disse, ainda, que Andressa está "transtornada". No dia 24 de setembro, a modelo, que está grávida do segundo filho, anunciou a separação.

Foto: Reprodução / @andressaurachoficial

Em publicação no Instagram, ela disse estar sendo ameaçada e que o ex não pagou seu plano de saúde mesmo estando gestante.

Legenda: A modelo acusa o ex-marido de ameaçá-la Foto: Reprodução / @andressaurachoficial

Durante troca de mensagens atribuídas a ele, Thiago acusa Andressa de não alimentar o filho do casal. Após negar as acusações publicamente, ele também publicou imagens que seriam do plano de saúde, comprovando que ainda arca com a despesa da ex e do filho.

O casamento de Andressa e Thiago ocorreu em dezembro de 2020.

Retorno de "Inola"

A influenciadora digital Andressa Urach chamou atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (29). Em publicação no Instagram, ela anunciou o retorno de Imola — nome usado por ela na época de programas adultos. Em postagem, ela aparece em foto de biquíni.

Andressa Urach, que na semana passada anunciou a separação de Thiago Lopes, confirmou em conversa com o portal da revista Quem que voltou a fazer programa. "Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor", respondeu a modelo, por WhatsApp.