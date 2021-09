Andressa Urach anuncia retorno de 'Imola' e marca casa de entretenimento adulto no Instagram

A influenciadora digital Andressa Urach chamou atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (29). Em publicação no Instagram, ela anunciou o retorno de Imola — nome usado por ela na época programas adultos. Em postagem, ela aparece em foto de biquíni.

Andressa Urach, que na semana passada anunciou a separação de Thiago Lopes, confirmou em conversa com o portal da revista Quem que voltou a fazer programa. "Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor", respondeu a modelo, por WhatsApp.

"Aviso: A Imola voltou!", publicou a influenciadora digital na rede social. Em duas horas no ar, a postagem contou com 40 mil curtidas. Na publicação, Andressa Urach ainda marcou uma casa de entretenimento adulto localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Separação

No dia 27 de setembro, Andressa Urach anunciou a separação do marido, o empresário Thiago Lopes. Grávida do segundo filho, ela apagou fotos nas redes sociais que tinha com ele.

"Comunicado: eu e meu esposo estamos nos separando! Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem pra falar", anunciou ela nas redes. Os dois se casaram em abril deste ano e o motivo do término ainda não foi revelado.