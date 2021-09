Andressa Urach afirma que está se separando do atual marido e lamenta: 'não estou bem para falar'

A modelo Andressa Urach usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (24) para afirmar que ela e o marido, Thiago Lopes, estão de separando. Sem muitos detalhes, a ex-Miss Bumbum disse que não comentaria o assunto.

"Por favor, não me façam perguntas! Não estou bem para falar", escreveu Andressa nos Stories da rede social. Os dois estão casados oficialmente desde dezembro de 2020 e serão pais de uma criança em breve.

Legenda: Modelo usou as redes sociais para falar do assunto Foto: reprodução/Instagram

Até o momento, no entanto, o atual esposo da modelo não se pronunciou sobre a possível separação.

Internação de Andressa Urach

Recentemente, também no Instagram, Andressa explicou que tem enfrentado momentos difíceis por conta do Transtorno de Personalidade de Bordeline, com o qual ela afirma ter sido diagnosticada.

A modelo também comentou que estava internada em uma clínica psiquiátrica em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. A informação da internação teria sido confirmada pelo colunista Léo Dias.

"Lidar com a raiva para mim, é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada", explicou em texto.