Andressa Urach brinca e diz que queria por Bolsonaro como nome do filho

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach revelou o nome do segundo filho em vídeo no YouTube, publicado nesta terça-feira (31). León será o nome do novo herdeiro. Em um momento de descontração com o marido, ela brincou e disse querer nomear a criança de Bolsonaro.

"Eu queria Leão, leão da selva, mas Thiago não deixou. Imagina ele pequenininho e eu dizendo 'filho, faz leãozinho para o papai", explicou Andressa Urach.

Assista:



No vídeo, a modelo, que recentemente deixou a Igreja Universal do Reino de Deus, declarou que tanto ela quanto Lopes são "bolsonaristas assumidos", e aproveitou para esclarecer uma polêmica afirmação do marido, que ressaltou não ter dado uma "fraquejada" e que, por isso, o primeiro filho do casal será do sexo masculino e não do sexo feminino.

A brincadeira comentada por Andressa Urach foi feita por Thiago Lopes quando a modelo anunciou que está grávida. Na ocasião, ele declarou: "Não dei fraquejada, vai nascer menino!".

A palavra "fraquejada" utilizada pelo marido de Andressa Urach é a mesma já usada por Jair Bolsonaro, quando ainda era deputado federal. Ele usou ao falar sobre a filha caçula, Laura — a única mulher entre os cinco filhos — para dizer que a herdeira foi resultado de uma "fraquejada".

"Confundiram fraquejada com fracassada", apontou Thiago Lopes. "Não chamei ninguém de fracassada, não disse que o sexo feminino é fracassado. Fraquejada foi em outro sentido", ressaltou.