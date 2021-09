Filhas de Gugu pedem dinheiro a tia em e-mails para pagar dívidas

Os conflitos pela herança de Gugu Liberato seguem sendo expostos pela mídia. Nesta terça-feira (31), e-mails das herdeiras do apresentador, Sofia e Marina Liberato, com mensagem de pedido de dinheiro para tia — para pagar dívidas — foram divulgados em programa de TV.

Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em novembro de 2019. Ele faleceu em internação após sofrer um acidente doméstico nos Estados Unidos. Desde a partida do apresentador, uma disputa familiar pela herança do comunicador foi iniciada.

Conforme Fabíola Reipert, durante o quadro "A Hora da Venenosa", na Record TV, em troca de e-mails, as gêmeas pedem US$ 20 mil para Aparecida Liberato. As jovens detalham em texto que chegaram a pegar dinheiro emprestado para conseguir visitar faculdades nos Estados Unidos.

Elas explicam ainda que o valor pago mensalmente não é suficiente para as despesas. Elas recebem uma mesada de US$ 1 mil.

Aparecida Liberato se mostra surpresa com o pedido das sobrinhas em e-mail. "Vocês não precisam pedir dinheiro emprestado a ninguém, muito embora desconheça alguém da relação de vocês que tenha condições financeiras para dar US$ 10 mil para cada uma. É muito dinheiro. Vocês não deveriam gastar sem necessidade."