Filhas de Gugu comentam polêmica envolvendo compra de Porsche: "assunto é realmente bem sigiloso"

As filhas do apresentador Gugu Liberato, Sofia e Marina, postaram um vídeo nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (27), em que comentam sobre a polêmica da compra de um carro Porsche. As gêmeas alegam que as primeiras imagens foram vazadas ilegalmente e que não se tratam apenas da aquisição de um veículo, mas de "um assunto muito mais sério".

No outro vídeo em questão, as irmãs acusam a tia, Aparecida de Fátima Liberato Caetano, de mentir sobre a herança do apresentador, defendem a mãe, que briga pelo reconhecimento da união estável, e afirmam ainda que a tia não autorizou a compra de um Porsche.

"Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o vídeo inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso", diz Sofia.

Em post no Instagram, Marina também fez relato semelhante ao da irmã e afirmou que o "vídeo foi realmente um vazamento" e não sabe quem o divulgou na internet. Assim como Sofia, ela pede que as pessoas não analisem apenas um fragmento do vídeo.

"Ele tem muito mais propósito do que isso. Ele é sobre um problema muito mais sério e muito maior, então eu também queria esclarecer que a gente não deu e a gente também não dará nenhuma entrevista, porque esse assunto é realmente bem sigiloso e é segredo de justiça", reforçou.

Relembre a polêmica

No primeiro vídeo vazado, Sofia dizia não estar feliz por não ter recebido autorização da tia para comprar um Porsche. Com a negativa da irmã de Gugu, ela comprou um veículo mais barato, o qual ela chamou de "coisa".

Ao lado de Marina, ela relata ter pedido à tia para comprar o carro da marca, o qual sempre sonhou possuir. A tia, segundo Sofia, teria falado com a promotora, que, por sua vez, não permitiu a compra do veículo.

O motivo indicado pela promotora seria "porque era muito de luxo para uma criança de 17 anos". "E eu não poderia ter também porque era muito caro", complementa Sofia.

A adolescente, achando o fato "muito estranho", buscou um automóvel mais barato, o que gerou repercussão: ele se disse insatisfeita com o carro comprado, mais barato que o desejado.

"No final, eu acabei comprando um carro pela metade do preço do que aquele que eu queria", diz Sofia no vídeo.

A filha do apresentador tem um Dodge Charger, vendido nos Estados Unidos por valores entre US$ 30 mil e US$ 82 mil. Em reais, o valor de veículos da linha pode ir de R$ 160 mil a R$ 426 mil.

Conforme assessoria da marca no Brasil, o veículo comprado por Sofia é o Dodge Charger R/T, com motor V8 de 5,7 litros, câmbio automático de oito marchas e motor de 375 cavalos. O automóvel não sai por menos de US$ 40,3 mil — cerca de R$ 211 mil — e não é vendido no Brasil.