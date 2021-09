Larissa Bonesi, apontada como affair de Caio Castro, fala de encontro com ator e ataques nas redes

A atriz brasileira Larissa Bonesi, 31, atraiu os olhares da imprensa por ser apontada como affair de Caio Castro, na última semana. Ao chegar ao Brasil, nesta segunda-feira (30), ela falou sobre carreira e a relação com o ator — em entrevista ao jornalista Leo Dias.

A mineira de Governador Valadares (MG) disse ter ficado triste com as notícias de que ela teria sido o motivo da separação de Caio Castro com a atriz Grazi Massafera. Ela afirmou ainda ter recebido comentários ofensivos nas redes sociais. "Essa história que fui o pivô da separação me machucou tanto", declarou a atriz.

Larissa Bonesi contou que o último encontro dos dois aconteceu há dois anos, mas não deu detalhes sobre como o contato aconteceu.

Em entrevista, ela revelou como conheceu Caio Castro por um grupo de pessoas próximas. "Tinha 24 ou 25 anos. Nos conhecemos entre amigos. Aconteceu de ficarmos juntos muito pouco tempo, mas ficamos amigos".

Larissa Bonesi Atriz e modelo Eu recebi mensagens falando para eu não sair na rua que iam me matar. Teve mensagens que mem achou muito

A atriz destacou também que os dois são bons amigos e que a relação com Caio Castro no passado foi boa. "Ele foi um amor marcante na minha vida".

Quem é Larissa Bonesi?

A atriz e modelo Larissa Bonesi saiu do Brasil com 13 anos para seguir carreira de modelo. Em diferentes viagens, atraiu os olhares para trabalhos no mercado indiano.

"Nesses contratos que fazemos com diferentes países, aconteceu deu parar na Índia. Eu ia para ficar dois meses, acabei estendendo para quatro meses, depois para seis meses, depois um ano", revelou Larissa Bonesi.

Em entrevista, a atriz diz ter vindo ao Brasil para abrir uma multinacional. Ela também é destaque do filme indiano "Penthouse", com lançamento previsto para setembro deste ano na Índia.

Larissa Bonesi fala inglês, mandarim e cantonês. "No começo do ano passado assinei contrato com a Netflix. Foi meu primeiro contrato e vai lançar agora", revelou a mineira.