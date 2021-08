Affair de Caio Castro é brasileira que atua em filmes indianos, diz colunista

Depois da notícia do fim do relacionamento de Caio Castro e Grazi Massafera, a informação mais comentada na internet é sobre o novo affair do ator. Neste sábado (28), o colunista Leo Dias revelou que a atriz Larissa Bonesi, estrela da Netflix Índia, é o novo amor do paulista.

A brasileira chegará na próxima segunda-feira (30), a São Paulo, segundo o colunista. Larissa tem 31 anos. Ela é destaque do filme indiano "Penthouse", recém-lançado pela Netflix.





Fim de relacionamento com Grazi

No Instagram, a atriz soma, atualmente, cerca de 450 mil seguidores. Ela é bastante conhecida por seus trabalhos na indústria de filmes da Índia.

Na manhã deste sábado, o mesmo colunista já havia anunciado o fim do relacionamento de Caio Castro e Grazi Massafera. Segundo Léo Dias, o casal já não usa mais a aliança de compromisso. No entanto, ambos ainda não se manifestaram oficialmente.

Ainda segundo o jornalista, o ator voltou para São Paulo após sair do apartamento de Grazi, no Rio de Janeiro.