Andressa Urach se casa com Thiago Lopes em pousada de luxo em Santa Catarina

Andressa Urach oficializou os votos de compromisso com Thiago Lopes na tarde desta segunda-feira (21), em uma pousada de luxo na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina. Com uma cerimônia reservada para amigos e familiares, Urach compartilhou os bastidores nas redes sociais.

Foto: Reprodução / Instagram

A modelo e apresentadora, que recentemente se afastou da Universal por estar decepcionada com a igreja, contou com uma equipe de maquiadores e fotógrafos para a realização do evento, que a princípio aconteceria no dia 17 - a mudança de data foi devido ao mau tempo.

Com um vestido branco e longo, a ex-vice Miss Bumbum subiu no altar com trajes tradicionais. O noivo, por sua vez, também se vestiu de branco. Agora, os dois vão passar a lua de mel na República Dominicana.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

O relacionamento do casal foi oficializado ao público recentemente. Andressa Urach chegou a fazer mistério sobre o companheiro. Ela compartilhou a primeira foto ao lado de Lopes em suas redes sociais no início do mês. "Para sempre, meu Thiago", escreveu na legenda da publicação.

Pouco tempo antes de subir no altar, Urach disse que estava empolgada com o casamento. "Thiago é um presente de Deus na minha vida. Com ele me sinto segura e pela primeira vez me sinto amada e cuidada de verdade."

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, a influenciadora revelou que desistiu de voltar para São Paulo em janeiro para ser apresentadora de TV a pedido do seu atual noivo, que mora no Rio Grande do Sul. "Meu amor não queria ficar longe de mim, pediu para eu não ir embora e, então, ele me pediu em namoro e na hora aceitei", contou nas redes.

Os dois se conheceram através de uma amiga em comum, segundo Andressa Urach. "Somos muito parecidos em gostos e hábitos. Ambos estávamos afastados da presença de Deus e nos últimos meses decidimos ler a Bíblia juntos todas as noites por chamada de vídeo no celular", afirmou.

Em outubro de 2019, Andressa, Urach anunciou a separação com Tiago Costa, com quem tem um filho, Arthur. Na época, ela chegou a excluir a postagem e levantou dúvidas nos seguidores.

