Andressa Urach e Thiago Lopes anunciam retomada do casamento após brigas nas redes sociais

Andressa Urach e Thiago Lopes anunciaram a retomada do casamento, dias após desentendimentos expostos entre os dois nas redes sociais. Na tarde de domingo (3), a modelo usou o Instagram para anunciar a reunião familiar.

"Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos", escreveu em legenda de foto ao lado do marido, do filho e da nora.

Legenda: Andressa e Thiago haviam anunciado o fim do casamento há alguns dias nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Pouco antes, a ex-miss Bumbum já havia revelado aos seguidores que os dois estavam em processo de retomada pelo bem do filho do casal, do qual a modelo está grávida. "Pelo bem do Leon decidimos lutar pela nossa família", escreveu.

Enquanto isso, Thiago ressaltou que a volta dos dois seria motivo de desagrado a muitos, mas apontou que acredita na importância dos pais juntos para a vida do bebê a caminho.

Legenda: Thiago também fez publicação ao lado de Andressa no Instagram Foto: reprodução/Instagram

"E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o 'ex' quando se referirem a mim", disse ele.

Separação

Andressa havia anunciado o fim da união no dia 24 de setembro, quando revelou também ter passado oito dias em uma clínica psiquiátrica. Dias depois, uma série de desentendimentos entre os dois vieram a público.

No mais recente, Thiago chegou a se dirigir acompanhado de policiais ao local onde Andressa supostamente estaria fazendo apresentações eróticas. A modelo chegou, inclusive, a revelar que estaria se prostituindo novamente.

Ainda assim, o casal disse que estaria conversando para chegar a um entendimento.