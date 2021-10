Andressa Urach conta que ex mandou policiais a local onde ela faria show

A modelo Andressa Urach publicou mensagens no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (1º), para dizer que o ex-marido, o empresário Thiago Lopes, mandou policiais a um local onde ela fazia um show. Ela e o ex-companheiro, que aguardam a chegada do primeiro filho, estão em uma separação conflituosa.

"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho, a Gruta Azul, com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", postou Andressa Urach .

Assista:

Ainda em vídeos, ela falou sobre o fim do relacionamento e questionou a ação do ex-companheiro. "Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo".

Minutos depois, Thiago postou fotos e texto no Instagram dizendo que havia levado Andressa de volta pra casa. "Em casa. E bem pianinha", provocou ele, que ainda criticou o local onde a ex estava. "Atenção, prostíbulo vagabundo. Vai ser assim agora".