Pai de Luciana Gimenez deixa R$ 2 milhões em herança para desconhecida e apresentadora abre processo

A apresentadora de TV Luciana Gimenez virou assunto nas redes sociais após divulgação da informação que o pai dela, o empresário João Morad, deixou mais de R$ 2 milhões em herança para uma desconhecida da família. A informação sobre o valor, que foi confirmado em 2020 com o falecimento de Morad, foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Carla Lounik, que não tinha nenhum contato com os familiares de Morad, foi a escolhida como maior beneficiária das quantias. Luciana Gimenez, inclusive, era a única filha do empresário.

Uma apólice no valor exato de R$ 2.051.149,27 foi destinada a Carla. Entretanto, Luciana teria entrado com processo na Justiça com o intuito de contestar o valor.

Na noite da última quarta-feira (8), Luciana usou as redes sociais para desabafar sobre o assunto. Aos prantos, a ex-modelo citou a situação delicada, mas não deu nenhum detalhe do processo.

"Sim, meu pai morreu, eu era filha única. Mas o que a morte do meu pai importa para as pessoas? O que ele fez com o dinheiro dele não desrespeita a ninguém. Eu não preciso do dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu. E o meu pai tem o direito de fazer o que ele quiser com o dinheiro dele", declarou.

Legenda: Luciana chorou ao falar sobre o assunto aos seguidores Foto: reprodução/Instagram

Como herança, segundo Leo Dias, ela recebeu a quantia de R$ 73 mil, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma outra conta com R$ 326 mil.