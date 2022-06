Cantor Jorge Aragão é internado no Rio de Janeiro após dor na vesícula

Jorge Aragão, 72 anos, foi internado no hospital Copa D'or, localizado no Rio de Janeiro, após apresentar um problema na vesícula, órgão responsável por contribuir na digestão de gorduras. Segundo o Uol, a informação foi confirmada pela assessoria do cantor.

Equipe Jorge Aragão "Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que a ida ao hospital trata de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido à Covid-19".

Em nota ao site, a equipe ainda agradeceu pelo carinho e pela preocupação do público. Ao fim do texto, também afirmaram que manterão as pessoas informadas sobre o quadro de saúde do sambista e cantor.

Internações anteriores

Durante a primeira onda da pandemia, em 2020, o cantor ficou duas semanas internado no Rio de Janeiro por complicações da Covid-19.

Já em novembro de 2021, passou por outra internação. Nesse período, permaneceu em unidade hospitalar por três dias devido a problemas no coração.

Conforme o Uol, o sambista ficou no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, além de passar por um cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana.