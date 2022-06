Sérgio Hondjakoff inicia tratamento para superar vício em álcool e drogas, diz colunista

O ator Sérgio Hondjakoff deu início ao tratamento para superar o vício em drogas. Os pais do artista revelaram, nesta semana, que ele estava em surto e isolado, apenas consumindo álcool e entorpecentes. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Conforme a publicação, o antigo interprete do personagem Cabeção, da novela Malhação, está sob os cuidados do especialista terapêutico em 'In-Dependência Química', Sandro Barros, após ser convencido a receber ajuda pelos amigos de longa data Kayky Brito, Rafael Ilha e Bruno Gagliasso.

O profissional relatou que já conversou com Sérgio e que ele se mostrou receptivo: “Falei com ele e como terapeuta, entendi suas questões”

“Ele me recebeu bem porque fui indicado. Conheço o Kayky Brito tem mais de 20 anos, sou amigo do Bruno e também teve o Rafael Ilha. O Sérgio estava disposto a conversar. Foram essas três pessoas que fizeram com que ele me atendesse”, detalhou ao colunista.

Sandro, que já foi dependente químico por mais de 20 anos, desenvolveu um método para recuperar pessoas que passam pela mesma situação.

"Vou descobrir o que ele gosta de fazer, criar um cronograma que ele goste de praticar, mas sobretudo, eu preciso trabalhar o três pilares: alimentação, sono e atividade física. Quem está nas drogas não come direito, não dorme direito e não faz esporte. O sono tem função reparadora, alimentação também, precisa comer no horário e fazer atividade física”, explicou o terapeuta.

"Trabalho três pontos muito importantes: a maneira de ser, a forma de pensar e o jeito de agir da pessoa. A pessoa, na droga ou no álcool, ela tem um jeito de ser que não condiz com a forma e a maneira de pensar, não tem coerência entre o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir. Ela fala uma coisa e faz outra”, detalhou Sandro a Leo Dias.

Pais temiam overdose

Em áudios enviados ao programa Balanço Geral, da Record TV, a mãe e o pai revelaram que ele estava há dias sem dormir, apenas usando álcool e drogas. Em 2021, o ator admitiu lutar contra a dependência química.

“Ela diz que o filho tá em surto há seis dias sem dormir, bebendo e usando drogas. Tá trancado em casa com uma barra de ferro ameaçando quem quiser entrar”, relatou a jornalista Fabíola Reipert.

“Os pais já são idosos, estão com medo. O pai tem 73 e a mãe, 64 anos. A mãe disse que está com medo de infartar e com medo obviamente do filho ter uma overdose. Ela fala que ele não quer ser ajudado”, detalhou a comunicadora.

Ameaça contra pai

Legenda: Ator ameaçou pai com barra de ferro durante transmissão ao vivo nas redes sociais Foto: reprodução/redes sociais

Na segunda-feira (6), o ator fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que aparece visivelmente alterado e exige que o pai lhe entregue R$ 1 mil, quantia que seria usada para ele viajar para São Paulo.

"Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f*der. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns 'tequinhos' e eu fico muito louco", disse Sérgio.

A expressão utilizada por ele durante a live faz referência ao consumo de cocaína.

A ameaça, então, veio logo depois. Hodjakoff chegou a mostrar um bastão que, segundo ele, seria utilizado para bater no próprio pai.

