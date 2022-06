Saiba quem é Murda Beatz, suposto novo namorado de Anitta

A cantora Anitta falou recentemente sobre o relacionamento amoroso que tem vivido, mas não deu detalhes sobre a identidade do novo amado. Entretanto, os fãs da artista parecem ter descoberto o mistério e apontaram o nome do DJ e compositor canadense Murda Beatz como o escolhido da cantora.

Na quarta-feira (8), ele foi um dos convidados da festa junina da voz de 'Envolver', realizada no Rio de Janeiro, e ainda na quinta (9) foi visto embarcando ao lado dela no Aeroporto Internacional do Galeão de volta aos Estados Unidos.

Carreira de sucesso

Conhecido do meio artístico internacional, Murda tem 28 anos e já fez parceiras musicais com artistas como Ariana Grande, Cardi B, Nicki Minaj, Chris Brown e Lil Wayne, além da própria Anitta.

O possível casal trabalhou junto no Festival Coachela, realizado em abril deste ano nos EUA. Para completar, assinam juntos a parceria na música 'No Más', que tem produção de Murda e será lançada em julho.

Legenda: Anitta e Murda Beatz juntos Foto: reprodução/Instagram

Murda nasceu em Fort Erie, na região do Rio Niagara, e tem nome de batismo de Shane Lee Lindstrom. Em 2020, o músico entrou para a lista da Forbes que mostra 30 personalidades com menos de 30 anos com mais destaque no universo da música.

No Instagram, ele tem mais de dois milhões de seguidores e utiliza o espaço para compartilhar cliques com amigos, bastidores das produções e até mesmo com a família.