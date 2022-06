Jeniffer Lopez não queria se apresentar com Shakira no Super Bowl: 'pior ideia do mundo'

Jeniffer Lopez não gostou de dividir o palco da final da liga nacional de futebol americano, o Super Bowl, em 2020 nos Estados Unidos. Na época, ela e Shakira se apresentaram juntas, sendo elogiadas pela performance.

A revelação foi feita pela artista no novo documentário sobre ela, chamado "Halftime", previsto para estrear na Netflix na próxima terça-feira (14). Segundo o The New York Post, na produção, a cantora confessa não ser a favor da ideia de duas latinas dividirem a apresentação.

"Esta é a pior ideia do mundo, ter duas pessoas no Super Bowl. Foi a pior ideia do mundo", dispara J.Lo em um trecho da obra.

O empresário da artista, Benny Medina, concorda com ela. "Foi um insulto pensar que você precisava de duas latinas para fazer o trabalho que um artista historicamente fez", fala o representante.

No documentário, conforme o The New York Post, fica claro que Jennifer Lopez não teve nada contra Shakira, o problema seria o fato de duas artistas latinas serem escaladas para atuar em uma apresentação como se fossem apenas uma pessoa.

Em outra cena, é possível ouvir uma conversa das duas cantoras sobre o assunto.

"Se fosse um título duplo, eles deveriam ter nos dado 20 minutos. Isso é o que eles deveriam ter feito", diz J.Lo para a estrela colombiana.

