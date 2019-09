Jennifer Lopez e Shakira são atrações confirmadas para show de intervalo do Super Bowl 2020

Jennifer Lopez e Shakira são atrações confirmadas do show de intervalo do Super Bowl 2020, final do maior torneio de futebol americano do mundo. A informação foi divulgada pelas duas cantoras nas redes sociais. O evento acontece no dia 2 de fevereiro de 2020, no Hard Rock Stadium em Miami.

Entre as possíveis apresentações, as cantoras latinas eram as mais cotadas pelo público e pela crítica, desbancando as especulações de performance da banda de K-pop BTS.

O show de intervalo é considerado um dos principais palcos de grandes artistas da música. Em edições passadas já passaram por ele cantores como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Coldplay, Katy Perry e Lady Gaga.