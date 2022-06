Johnny Depp pode abrir mão da indenização de mais de US$ 8 milhões de Amber Heard

Os advogados de Johnny Depp, Benjamin Chew e Camille Vasquez, revelaram que o ator pode abrir mão da indenização de US$ 8,35 milhões, que deveria ser paga a ele pela ex-mulher, a atriz Amber Heard.

Os dois concederam entrevista ao programa de TV norte-americano 'Good Morning America' para comentar a decisão do júri. Segundo Chew e Vasquez, o processo movido por Depp "nunca foi sobre dinheiro".

A declaração ocorre dias após a advogada da atriz, que compareceu ao programa 'Today', apontar a impossibilidade de Heard para arcar com o valor acordado no tribunal de Justiça.

Reputação

Ao todo, seis semanas de julgamento se passaram para definir o processo movido por Johnny Depp contra Amber Heard. A dupla de advogados apontou que o intuito seria "restaurar a reputação" do artista.

"Obviamente, não podemos divulgar nenhuma comunicação entre advogado e cliente, mas como o Sr. Depp testemunhou, nunca foi sobre dinheiro. Tratava-se de restaurar sua reputação", completou Benjamin Chew.

Com a decisão, disse o representante, o ator estava se sentindo aliviado. "Era como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros e eu sinto que finalmente, depois de seis anos, ele recuperou sua vida", reforçou.

A decisão unânime do júri de Fairfax, na Virgínia (EUA), condenou Heard a indenizar Depp Depp em US$ 10 milhões (cerca de R$ 47,9 milhões) em danos compensatórios e US$ 5 milhões (R$ 23,9 milhões) em danos punitivos.

Porém, Depp também foi condenado a pagar US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), por conta declaração que Amber havia inventado uma história para policiais.

A indenização, no fim das contas, foi reduzida por conta da lei da Virgínia e Amber deve pagar US$ 8,35 milhões (R$ 40,2 milhões).