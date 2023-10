Fãs de Britney Spears veem pistas em clipe de Everytime com revelação de aborto da cantora

Após a revelação de Britney Spears ter feito um aborto quando engravidou de Justin Timberlake, fãs da cantora apontaram "pistas" sobre o fato no clipe de Everytime, de 2003. Em algumas cenas, ela aparece uma mulher aparece dando à luz, enquanto a artista a observa. Outro take mostra Britney olhando para um sangramento em sua mão.

A letra da música também foi apontada por fãs. "Todas as vezes eu vejo você nos meus sonhos, está me assombrando, acho que preciso de você, bebê", diz Britney na canção do álbum "In The Zone".

"Ficamos anos achando que Everytime era um pedido de desculpas ao Timberlake, mas na verdade Britney pedia desculpas ao bebê que foi obrigada a abortar. Ela se sentiu culpada, fraca, sem validade… o fim do vídeo caminhando e vendo um bebê nascendo. Que dor! Britney não merecia", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

Outra especulação foi: "Quando Britney fala em Everytime 'minha fraqueza te causou dor, e essa música é meu pedido de desculpas’ o pedido de desculpas nunca foi pro Justin, foi pro filho que ela teve que abortar a pedido dele".

Aborto de Brtiney Spears

Em parte do livro 'The Woman in Me', Britney revelou que ficou grávida do cantor Justin Timberlake no final de 2000, mas acabou abortando. Em depoimento longo na publicação, com lançamento marcado para o dia 24 de outubro, a artista relata as dores da decisão e de como se questiona até hoje se deveria ter mantido a gestação.

A informação foi confirmada pelo tabloide TMZ nesta terça-feira (17), pontuando que a cantora deixa claro no livro o quanto desejava ter o filho do cantor e formar uma família com ele. Além disso, ela fez questão de afirmar que o cantor não estava feliz com a notícia na época.

"A gravidez foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", relata ela ao longo da publicação.

Justin e Britney mantiveram um relacionamento entre 1999 e 2002, enquanto o término abalou o contato que os dois mantiveram desde a infância. Conforme o TMZ, a decisão do aborto teria afetado profundamente o psicológico de Britney e, consequentemente, todo a relação com Justin.