Bebê de Viih Tube já tem poupança de R$ 1 milhão

A pequena Lua Di Felice, de seis meses, filha de Viih Tube e Eliezer, acabou de completar seis meses de vida e já pode ficar despreocupada sobre suas finanças. A bebê já está com a conta bancária cheia, de acordo com a própria mãe da menina. A famosa confirmou, em seu Instagram, que a garota já tem R$ 1 milhão guardado das participações que fez em publicidades.

“Estou guardando todo o dinheiro dela, é tudo dela e tem uma continha dela, é muito bonitinho. Todo dinheiro de todo trabalho vai para lá. Então, quando ela tiver um discernimento, ela vai saber que tem aquele dinheiro ali”, explicou a mamãe durante participação no podcast.

Em seguida, ao perceber a repercussão sobre o assunto na Internet, Viih Tube frisou o assunto em seu Instagram.

“Ontem (segunda-feira, 16), eu contei no PodPah que todo dinheirinho que a Lua participa de publicidades comigo, vai pra uma continha dela. Muita gente ficou: ‘Nossa, sério?’. E assim, gente, eu sei que não são todos os pais que fazem isso, mas é o correto, até pela Lei, na Justiça. Pra um bebê estar participando de uma publicidade, tem que tirar um alvará, tem todo um processo e, dentro desse processo, tem que colocar numa continha da criança, isso é o correto”, afirmou Viih Tube.

Ela também aproveitou para afirmar que a bebê já possui mais de R$ 1 milhão nessa conta poupança.

“Inclusive, uma coisa que não contei no ‘PodPah’, é que a Lua já tem R$ 1 milhão! Da parte dela das publicidades que ela gravou comigo. Vou explicar que veio de publicidade, mas vou ter que ter uma educação financeira com a minha filha porque ela já vai crescer com muitos privilégios. Isso me preocupa, mas me conforta também”, finalizou ela.