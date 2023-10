Diego Alemão tem 'estado ótimo' com tratamento de desintoxicação de drogas nos EUA, diz advogado

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, iniciou, na última segunda-feira (16), um tratamento para “desintoxicação” de entorpecentes no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O campeão do Big Brother Brasil (BBB) 7 chegou a passar duas semanas internado em uma clínica de reabilitação no Brasil antes de ir para o país norte-americano.

Veja também

Em entrevista ao jornal O GLOBO, Jeffrey Chiquini, advogado do empresário, relata que o estado de saúde de seu cliente não é mais grave, mas ainda sob cuidados médicos.

“O estado dele é ótimo. Decidi trazê-lo para cá para fazer um tratamento de desintoxicação que tem aqui. São os melhores profissionais do mundo”, disse Chiquini.

Segundo o advogado, Alemão também está dando aulas de jiu-jítsu para crianças enquanto não está no tratamento.

“Realmente é muito sério o tratamento que vai ser feito. Ele também vai trabalhar dando aulas de jiu-jítsu para crianças numa academia. Ele passa um período do dia em tratamento, com psicólogos, terapeutas, psiquiatras, com medicamento e, na outra parte, vai trabalhar. Eles são muito avançados”, contou o advogado.

PEDIDO DE DESCULPAS

Ainda na segunda-feira (16), Diego Alemão publicou um post, nas redes sociais, ao lado de Jeffrey em uma praia nos EUA. Na legenda do post, o ex-BBB pediu desculpas “aos seus familiares, aos amigos e principalmente à imprensa”.

“Primeiramente meu pedido de desculpas a família, aos amigos e principalmente à imprensa. Graças a Deus, à família e aos amigos, estou bem! Momentos difíceis ficaram para trás. Após liberação e orientação médica, vim para os EUA, em companhia do meu amigo e Advogado @jeffreychiquini iniciar na segunda-feira próxima um acompanhamento mais prazeroso e um (detox) mais completo aqui na Califa”, escreveu ele.

PRISÃO

O famoso chegou a ser preso por porte ilegal de arma nas ruas de Ipanema, no Rio de Janeiro, em 26 de setembro. De acordo com testemunhas, ele estava alterado, com uma arma, ameaçando atirar nas pessoas. Menos de 24 horas depois, ele pagou fiança de R$ 4 mil, foi solto e, posteriormente, revelou que tem tratado a dependência química.

O advogado de Alemão explicou que a ida de seu cliente para o EUA não se trata de uma fuga do Brasil. “Ele tem advogado no Brasil, constituído no processo. Vamos responder todas as intimações”, disse o representante do empresário. O caso segue sendo analisado pela Justiça.