Ex-BBB Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação no RJ

O empresário e ex-BBB Diego Alemão foi internado em uma clínica de reabilitação no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (26). Ele foi preso nesta madrugada por porte ilegal de arma de fogo e solto após pagar fiança.

A internação foi voluntária, segundo o advogado Jeffrey Chiquini, responsável pela assessoria jurídica do ex-BBB. “Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido”, diz a nota.

"Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas", continuou o advogado.

Diego Bissolotti Gasques, conhecido como Alemão, foi preso em uma rua do Rio de Janeiro. A polícia foi acionada para checar a presença de “um homem aparentemente alterado” nos cruzamentos das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema.

Conforme a TV Globo, Diego Alemão estava dizendo, no meio da rua, que “iria efetuar disparos”.

Entrevista após saída da prisão

Diego pagou fiança e foi liberado da 12ª Delegacia Policial na manhã desta terça-feira. Ao sair da detenção, ele deu entrevista e falou sobre o atropelamento do ator Kayky Brito, a quem definiu como “melhor amigo”.

“Por que vocês estão, um bando de urubu, na minha frente, e não na porta do [Bruno] de Luca, que deixou a p**** do meu melhor amigo com a cabeça no chão?”, disse o empresário, antes mesmo de responder qualquer pergunta dos repórteres.

Ele declarou portar ilegalmente o equipamento bélico para supostamente se proteger. “Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho”, disse.