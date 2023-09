Andressa Urach relata perrengue após raio atingir avião em que ela estava com o filho

A influenciadora digital Andressa Urach relatou nesta, terça-feira (26), no Instagram, um perrengue que passou durante um voo. O avião que ela estava acompanhada do filho, Arthur, foi atingindo por um raio. O voo saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo.

“Um raio atingiu o nosso avião, deu um barulhão e um clarão. Que susto! Estamos bem. Pousamos em segurança em São Paulo”, escreveu ela.

Em seguida, ela gravou uma série de vídeos para a rede social tanto mais detalhes da situação.

“Foi um dia de muitas emoções. Arthurzinho esqueceu o documento quando estávamos despachando a mala, mas ainda bem que chegamos com antecedência e fomos buscar o documento. Durante o voo, Arthur estava dormindo e eu estava acordada quando um raio atingiu o avião. Deus é muito bom porque nos guardou, mas foi um barulho horrível”, explicou.