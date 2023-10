Atriz Mary Sheyla, de Todas as Flores, relata que avó morreu três dias após reclamar de hospital

A atriz Mary Sheyla, de 43 anos, que interpreta Jussara na novela "Todas as Flores", anunciou o falecimento de sua avó, Maria Luciana de Paula, na madrugada desta terça-feira (17). Na semana passada, a artista havia reclamado do atendimento do hospital onde a avó foi atendida, no Rio de Janeiro.

"Ela partiu, está nos braços do amado da vida dela. Foi assim que ela falou: 'Estou indo encontrar com meu amado senhor Jesus'. Esse é o legado que minha avó deixou. Legado de fé, de força e perseverança", declarou Mary Sheyla em vídeo bastante emocionada. "Ela foi, mas me deixou exemplo, legado, ensinamentos, ajudou a formar o meu caráter. Então só tenho a agradecer", completou.

A atriz ainda afirmou que o Brasil vive uma "situação caótica" ao se referir ao tratamento que a avó recebeu no hospital. O velório e sepultamento de Maria Luciana aconteceu ainda nesta terça.

Mary Sheyla denuncia "descaso"

Na última sexta-feira (13), a atriz desabafou nas redes sociais sobre o tratamento que a avó recebeu no Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo a atriz, Maria Luciana esperou mais de quatro horas em uma cadeira de rodas devido à falta de leitos.

"Está tudo lotado. Isso é uma falta de respeito. Que vergonha. Estou impotente. Estou tentando aquecer o corpo da minha avó e tentando trazer alguma dignidade. Peço ajuda de vocês. Eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa na minha vida", comentou na ocasião.

"Espero fazer algum barulho porque essa profissão que eu tanto amo tem que trazer algum retorno, pelo menos para ser ouvida, já que eu sou uma cidadã brasileira comum, ciente das minhas obrigações e ciente dos meus direitos também", acrescentou.

Após a publicação, a avó da atriz conseguiu uma vaga no hospital. Em nota ao Splash, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, responsável pelo Hospital Hugo Miranda, afirmou que Maria Luciana recebeu "todos os cuidados necessários"

"Desde sua chegada à unidade na última sexta-feira (13), a Sra. Maria Luciana recebeu atendimento médico, passou por todos os exames clínicos e laboratoriais necessários e foi avaliada por uma equipe de nefrologia, permanecendo na cadeira somente no período de pré-internação, enquanto se definia as necessidades clínicas para o caso", diz a nota.