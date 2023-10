Sam Neill, astro de ‘Jurassic Park’, tem câncer raro e diz que quimioterapia não surtiu efeito

Sam Neill, 75 anos, ator da franquia cinematográfica “Jurassic Park”, luta contra um câncer de sangue e disse que tem mais medo da aposentadoria do que de morrer. As informações foram dadas durante entrevista ao seriado documental “Australian Story”, da ABC (rede de TV australiana), nessa segunda-feira (16). Na saga de fama mundial, ele deu vida ao doutor Alan Grant, um renomado paleontólogo.

O astro foi diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T em estágio três, em março de 2022. Em conversa com o canal de televisão, Neill contou que está em remissão há 12 meses com a ajuda de um medicamento anti-câncer raro, que requer infusões a cada duas semanas.

O artista inicialmente tentou uma etapa de quimioterapia, no entanto, o tratamento o deixou bastante debilitado. “Eu me olhei no espelho e não era uma visão bonita. Eu fui despido de qualquer tipo de dignidade”, desabafou. O tratamento, porém, não fez efeito, e o câncer continuava. Sua médica afirmou que ficou surpresa com a agressividade da doença.

Ainda sobre enfrentar o linfoma, Neill comparou a uma luta com um boxeador, mas que, “mesmo que o tratamento o deixe acabado, é o que o está mantendo vivo e que ele terá que fazer essa rotina pelo resto da sua vida”, ressaltou.

O astro também revelou que, para ele, o que mais adoece é ficar inativo. “Na verdade, a ideia de me aposentar me enche de terror”, disse. “Não ser capaz de fazer as coisas que você ama seria de partir o coração”, acrescentou. O famoso compartilhou que está atualmente trabalhando em dois novos projetos e faz revelações no livro “Did I Ever Tell You This? A Memoir” (“Eu já te contei isso? Memórias”, em tradução livre), que será lançado na próxima semana.

Ele também afirmou que precisa ser realista, já que o tratamento irá deixar de funcionar em algum momento. Orly Lavee, a hematologista do ator, afirmou ao “Australian Story” que talvez seja preciso pensar em uma terceira alternativa de tratamento quando isso acontecer. “Estou preparado para isso”, frisou o ator na entrevista. “E eu acho que fiz algumas coisas boas. Nem todas, mas acho que consigo viver com isso. E morrer com isso também”.

A longa carreira de Neill começou na década de 1970, e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão. Alguns exemplos de atuações de destaque do ator ocorreram na série “Peaky Blinders” e no premiado filme “O Piano”.