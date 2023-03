Ator de Jurassic Park revela estar fazendo tratamento contra câncer

O ator Sam Neill, de 75 anos, famoso mundialmente por seu papel na franquia “Jurassic Park”, revelou que foi diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T, um câncer no sangue.

Conforme o “The Guardian”, o artista revelou pela primeira vez a doença em sua biografia "Did I Ever Tell You This?" ("Eu Já Te Disse Isso?, em português“).

Ele ainda disse ao jornal que está grato por estar vivo, mas que em 2022 passou por momentos sombrios. “Mas esses momentos sombrios lançam a luz em um relevo nítido, você sabe, e me deixaram grato por todos os dias e imensamente grato por todos os meus amigos”, disse.

Sam ainda ressaltou como escrever um livro o ajudou no tratamento da doença. “Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas, à medida que continuei escrevendo, percebi que, na verdade, estava me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: 'Vou escrever sobre isso amanhã ... Isso vai me entreter.' E foi realmente um salva-vidas, porque eu não poderia ter passado por isso sem nada para fazer, sabe?”.

O livro do artista será lançado em 21 de março.