Estudante cria site para ajudar fãs de Taylor Swift a produzir 'friendship bracelet'

O estudante Pedro Fernandes, de 23 anos, desenvolveu um site para ajudar fãs da cantora norte-americana Taylor Swift a produzirem pulseiras da amizade, conhecidas como "friendship bracelets", feitas de miçangas e outros itens a partir de músicas da cantora e nomes de álbum.

A plataforma promete sugerir ideias para os acessórios baseadas nas letras em miçangas que o fã da cantora tenham em casa.

Veja também

Aliás, foi por conta de uma música que o acessório se tornou tão popular. Em um trecho da canção "You're On Your Own, Kid", Taylor canta: "so make the friendship bracelets, take the moment and taste it”. Em português seria algo como “faça as pulseiras da amizade, aproveite o momento e o saboreie”.

Estudante de estatística da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pedro relatou ao Diário do Nordeste que a ideia surgiu após ver em muitos grupos que participava pessoas pedindo sugestões com determinadas letras de miçanga. "Como algumas letras como E e T são muito presentes nos títulos das músicas, acabam sobrando outras letras. Vi algumas pessoas começando a montar planilhas e pensei em fazer um aplicativo que conseguisse filtrar todas as músicas dela".

Como o site funciona?

O estudante explica que o site funciona com quatro tipos de busca:

busca dos títulos de músicas que você consegue formar sem as letras que você não possui; busca de todos os títulos de músicas que você consegue formar com as letras que possui; busca de todos os trechos de músicas que você consegue formar com as letras que possui; busca do número máximo de pulseiras que você consegue formar utilizando as letras que você tem.

O site é gratuito e também não conta com anúncios. Ele pode ser acesso pelos endereços: makethefriendshipbracelets.pythonanywhere.com e link.ufpe.br/pulseira.

*Sob supervisão de Mariana Lazari