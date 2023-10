Motorista que atropelou Kayky Brito reforça desejo de encontrar o ator: ‘depende da família’

Diones Coelho, motorista que atropelou o ator Kayky Brito, publicou um vídeo no Instagram, nessa quinta-feira (5), contando que gostaria de visitar o artista, que já recebeu alta e está na casa da família se recuperando. O motorista não foi indiciado pelo atropelamento.

“Tenho recebido várias mensagens perguntando se não vou visitar o Kayky. Com certeza é o desejo do meu coração, só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza vocês vão ver esse encontro. A gente vai tá junto para poder selar isso, poder virar essa página e cada um seguir a sua vida bem e com Deus”, explicou.

Na última segunda-feira (2), em entrevista ao programa Fofocalizando do SBT, Diones disse que conversou com a irmã do ator, Sthefany Brito, depois de pedir para ser desbloqueado em um aplicativo de transportes, sua ferramenta de trabalho.

"Ainda não o encontrei, mas até procurei [os familiares]. Queria dar um abraço nele, falar do amor de Deus. Porque eu creio que isso tudo tem um propósito maior. Agora depende do tempo deles e da recuperação", disse.

Kayky teve alta na última semana, após 27 dias internado. Conforme o boletim médico divulgado pelo hospital, no dia da alta, o ator foi liberado com “lesões corrigidas com sucesso” e “condições de prosseguir com a reabilitação em casa”.