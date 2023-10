Bruno de Luca aguarda aprovação da família de Kayky Brito para encontrá-lo, diz colunista

Bruno de Luca, que estava com Kayky Brito minutos antes de o ator ser atropelado em uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último 2 de setembro, ainda não viu o amigo desde o acidente. No entanto, fontes próximas ao apresentador disseram ao colunista Léo Dias que Bruno quer encontrar Kayky, mas ainda espera aprovação da família para visitá-lo.

Kayky recebeu alta do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na última sexta-feira (29), quase um mês depois de internado. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo, mas passou por cirurgias na pelve e no braço direito, além de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, e se recupera gradativamente.

O ator seguirá tratamento no Rio de Janeiro, onde moram sua irmã, a atriz Sthefany Brito, e sua mãe, Sandra. As duas, inclusive, preparam uma festa para recepcioná-lo em casa, que contou com a presença do padrasto, Joe, e do sobrinho, Antônio Enrico.

Contexto do acidente

Kayky e Bruno estavam em um quiosque na Barra da Tijuca na noite do acidente que deixou o ator em estado grave, mas o apresentador garante não ter visto o momento em que o amigo foi atropelado ao correr para atravessar a avenida.

Em depoimento à Polícia, Bruno disse que já havia se despedido de Kayky quando o ator sofreu o acidente. Tanto que só soube do que aconteceu um dia depois. Na oitiva, ele afirmou que chegou a ouvir um barulho de impacto, viu uma pessoa arremessada para alto, colocou a mão na cabeça e entrou em desespero por ter "pavor de acidentes". Contudo, a postura do apresentador foi duramente criticada nas redes sociais.

Tentou beijar uma mulher

Um vídeo divulgado domingo (1º), no Domingo Espetacular, da Record, mostrou Kayky e Bruno no quiosque conversando com uma mulher, pouco antes de o ator tentar beijar o rosto dela e ser afastado pelo apresentador. Nenhum dos dois se pronunciou ainda sobre o caso.

Kayky mora em Curitiba, no Paraná, há dois anos, com a jornalista Tamara Dalcanale, o filho Kael, de um ano e nove meses, e os enteados Felipe e Carolina.