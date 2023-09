Esposa de Kayky Brito comemora retorno do ator para casa: 'foram 27 longos dias'

"Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória", descreveu a jornalista Tamara Delcanale, esposa do ator Kayky Brito, no retorno dele para casa nesta sexta-feira (29), após o acidente que o deixou internado. Diversos comentários de apoio foram feitos na publicação.

Tamara compartilhou registros ao lado do marido e dos filhos para comemorar o fim de uma das etapas de recuperação do ator que passou 27 dias internados depois de ter sido atingido por um carro enquanto atravessava uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Desde você abrir os olhos, ao finalmente ter vindo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso... Felicidade que não cabe dentro de mim", lembrou sobre o período.

A jornalista agradeceu ao trabalho dos médicos, enfermeiros, nutricionistas e fonoaudiólogas que integram o tratamento do ator. "Todo pessoal da cozinha e limpeza, do café, assim como o pessoal do relacionamento médico que foram muito humanos comigo", completou.

Tamara Delcanale Jornalista Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar

Como ocorreu o acidente

Em vídeo obtido pela polícia, Kayky atravessa a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do número 4.700, quando foi atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo local. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele foi internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 do dia 2 de setembro para o resgate, assim como a Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Ele chegou a fazer um exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) após o acidente. O resultado, conforme apontou a Polícia Civil, deu negativo para embriaguez.