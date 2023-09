Motorista que atropelou Kayky Brito diz que não consegue mais dirigir e procura outro emprego

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, participou nesta quinta-feira (28) do “Encontro com Patrícia Poeta” e revelou que não consegue mais dirigir. O homem ainda disse que está à procura de novo emprego.

“Não consigo dirigir direito. Fico com aquele trauma. Se você vê uma pessoa na calçada, você já fica com medo dela atravessar e atropelar. Aí eu volto para casa. E já estou procurando ajuda psicológica, de um psicólogo”, explicou ele no programa.

“Se surgir alguma outra oportunidade que não seja trabalhar como motorista de aplicativo, eu vou agarrar essa oportunidade. Porque eu ainda estou com esse trauma”, disse Diones.

Ele também afirmou que tem o desejo de reencontrar Kayky Brito e celebrou o fato de a Polícia ter pedido o arquivamento do caso ao Ministério Público. “Acordei com essa notícia e foi muito gratificante. Eu já tinha convicção da minha inocência, mas estava aguardando a Justiça tornar isso público”.

O motorista ainda confessou que, mesmo com o arquivamento, sofre com os efeitos do caso. “Tirou o peso, mas o trauma eu ainda carrego. É um vídeo que eu nem gosto de ficar vendo. Porque relembra o momento, fica aquele looping, dia e noite, às vezes não consigo dormir. Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador”.

Kayky Brito

O ator Kayky Brito continua internado desde o atropelamento, no início de setembro. O boletim médico divulgado na quarta-feira (27) diz que o ator segue se recuperando. “O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica”.