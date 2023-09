Rodrigo Mussi confirma que não tem mais contato com Viih Tube

O ex-BBB Rodrigo Mussi confirmou que não tem mais contato com Viih Tube. Quando sofreu um grave acidente de carro, em março do ano passado, os dois eram muito próximos. Rodrigo chegou, inclusive, a morar na casa de Viih para se recuperar do trauma.

“Sou muito grato a Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional. Eu principalmente tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua”, disse ele, em entrevista ao Gshow, sem detalhar o que de fato aconteceu.

Assuntos relacionados

Afastamento natural

Viih foi a primeira a se manifestar sobre o afastamento dos dois, durante participação no podcast Vaca Cast. Ainda assim, ela reforçou que Rodrigo continua muito amigo de seu namorado, o ex-BBB Eliezer.

“Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi. Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro”.