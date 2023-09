Taylor Swift empresta apartamento para Sophie Turner se hospedar enquanto se divorcia de Joe Jonas

Taylor Swift tem prestado apoio a Sophie Turner após o divórcio de Joe Jonas. A cantora, inclusive, emprestou um apartamento em Nova York à atriz para que ela fique com as filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1, já que as crianças não podem deixar a cidade enquanto a separação não for finalizada. As informações são do Page Six.

Taylor é ex-namorada de Joe Jonas, e já foi flagrada duas vezes saindo em Nova York com Sophie, em uma “noite de garotas”.

Antes de se hospedar no apartamento de Taylor, Sophie, que é britânica, estava em um hotel com as crianças.

Assuntos relacionados

Divórcio

Joe Jonas entrou com o pedido de divórcio no início de setembro. Em seguida, a atriz processou o ex-marido, acusando-o de esconder os passaportes das crianças para que elas não pudessem retornar a sua casa, na Inglaterra. O cantor negou as acusações.

Devido à confusão, o juiz ordenou que as filhas do ex-casal permanecessem em Nova York até que tudo fosse esclarecido.