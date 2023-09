Kayky Brito recebe alta hospitalar e seguirá com reabilitação em casa

O ator Kayky Brito recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (29). Segundo boletim médico divulgado pelo Copa Dor Hospital, ele seguirá com a reabilitação em casa. O carioca estava internado desde o dia 2 setembro após ser atropelado na madrugada, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo a unidade hospitalar, o ator teve as lesões que sofreu no acidente corrigidas com êxito:

Veja nota na íntegra:

O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência

Antes de ser levado para o Copa Dor Hospital, Kayky Brito recebeu os primeiros cuidados no Hospital Municipal Miguel Couto. Ele foi levado com múltiplas fraturas pelo corpo. O traumatismo craniano é o que mais preocupa os médicos no momento.

Como ocorreu o acidente

Em vídeo obtido pela polícia, Kayky atravessa a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do número 4.700, quando foi atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo local. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele foi internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 do dia 2 de setembro para o resgate, assim como a Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Ele chegou a fazer um exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) após o acidente. O resultado, conforme apontou a Polícia Civil, deu negativo para embriaguez.