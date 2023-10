Mulher de Kayky Brito chega a Curitiba após acompanhar recuperação do ator no Rio

A jornalista Tamara Dalcanale, esposa do ator Kayky Brito, chegou a Curitiba, onde ela mora, após acompanhar a recuperação do ator no Rio de Janeiro. De alta no hospital, o artista agora segue em recuperação na casa dos pais.

Tamara publicou uma foto ao lado dos três filhos no Instagram, na segunda-feira (2), após chegar em casa. Somente o caçula é fruto do relacionamento com Kayky. “Com meu mundo quase completo”, escreveu ela na legenda.

Assim que o marido recebeu alta, Tamara publicou um texto em suas redes sociais em tom de desabafo. A jornalista não citou a família de Kayky nos agradecimentos, o que gerou especulação de que ela não tenha um bom relacionamento com eles.

“Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória. Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar”, disse em um trecho.

Conforme o jornalista Léo Dias, Tamara e Kayky estão em processo de separação. A jornalista, no entanto, não falou sobre o assunto.