Lollapalooza inicia vendas de ingressos para público geral; veja valores

A venda de ingressos do Lollapalooza 2024 foi aberta nesta terça-feira (3) para o público em geral. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de março do próximo ano.

Veja também

O próximo Lollapalooza será a primeira edição produzida pela Rock World, empresa que também realiza o Rock in Rio e o The Town.

Segundo a produtora do evento, os ingressos — Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo — serão vendidos exclusivamente através do site da Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival, ou na bilheteria física, localizada no Tokio Marine Hall, Rua Bragança Paulista, em São Paulo.

Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

INGRESSOS DISPONÍVEIS

Lolla Pass

O Lolla Pass dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços no primeiro lote variam de R$1.125 (meia) a R$ 2.250 (inteira).

Lolla Comfort Pass

O Lolla Comfort Pass também dá acesso aos três dias de festival e possibilita o acesso a uma área exclusiva com vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. No primeiro lote, o preço de venda geral varia de R$ 2.000 (meia) a R$ 4.000 (inteira).

Lolla Lounge Pass by Vivo

O Lolla Lounge Pass by Vivo permite o acesso a todos os locais do evento durante os três dias de festival. Na área Lolla Lounge estará disponível open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e transfer de ida e volta para o evento. No primeiro lote da venda geral os preços variam de R$ 3.975 (meia) a R$ 5.100 (inteira).

DISPOSIÇÃO DOS PALCOS

Para a 11ª edição do festival, está prevista a montagem de quatro palcos com cerca de 80 atrações. Ao todo, o evento deve ocupar 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Em entrevista concedida do jornal O Globo, o CEO da produtora, Luis Justo, garantiu que o mapa dos palcos seguirá o mesmo modelo das edições anteriores.

Segundo a organização, a 10ª edição do Lollapalooza teve um recorde de 302,6 mil ingressos comprados. Somente a sexta-feira do “Lolla” 2023 — que contou com a presença de Billie Eilish, Rosalía, Lil Nas X e Twenty One Pilots na programação — bateu recorde diário com mais de 103 mil pessoas.