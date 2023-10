Ex-namorado de Ana Paula Renault se pronuncia após ela expor traição

Após a ex-BBB Ana Paula Renault expor nas redes sociais, na segunda-feira (2), que estava namorando um homem casado, o ex resolveu se pronunciar em seu perfil, nesta terça-feira (3).

Saul Luchtemberg, de 42 anos, confirmou um "caso" com Ana Paula, mas disse que ama a mulher. Ele explicou que conheceu a ex-BBB em fevereiro, por meio de amigos em comum, quando estava em “uma fase de separação em seu casamento”.

“Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter”, iniciou ele.

“Infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais. Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se 'desgastou' e eu me aproximei de fato dela. Fomos ao The Town, mas não juntos, apenas com amigos do mesmo ciclo social. Tanto que eu tinha dito ao Thiago [amigo em comum] que não gostaria de participar do mesmo camarote por respeito a minha excelentíssima esposa. Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei de voltar para minha família, de onde eu jamais deveria ter saído”, disse ainda o homem.

Saul é casado e tem dois filhos. O perfil dele no Instagram é fechado. O pronunciamento foi divulgado pela revista Quem.

Legenda: Saul fez pronunciamento após a notícia da traição Foto: Reprodução/Instagram

Infiel

A ex-BBB Ana Paula Renault contou, ontem, aos seguidores que descobriu há poucos dias que o então parceiro era casado.

“Ele estava dormindo na minha casa todos os dias. Ficou alimentando essa farsa e alimentando em mim algo que não existia porque eu estava vivendo a mentira, assim como a família dele também está vivendo a mentira. O problema e a questão é: por que esses homens se sentem tão confortáveis ao fazer algo assim conosco?”, disse ela na ocasião.