Thiago Nigro mostra 'ameaça' de Maíra Cardi após esquecer aliança em casa

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, de 32 anos, exibiu na web uma troca de mensagens entre ele e a esposa, Maíra Cardi, 40, em que ela deixou uma "ameaça" após o marido esquecer a aliança em casa.

"Bom dia, meu amor. Para seu bem, essa foi a única vez que você esquece a aliança", escreveu a próprio punho a coach nessa segunda-feira (2).

Ao lado da mensagem, Maíra deixou um pepino cortado ao meio, junto a uma faca. "Amo você e te quero inteiro", brinca a esposa para finalizar.

Legenda: Thiago compartilhou print de conversa com Maíra Foto: Reprodução/Instagram

O influencer compartilhou as imagens no Instagram e, já nesta terça-feira (3), mostrou uma foto da própria mão com a aliança. "Olha quem não esqueceu a aliança hoje", colocou na legenda.

Thiago Nigro e Maíra Cardi se casaram no último mês de agosto, em uma cerimônia secreta.