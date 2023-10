Após rumores de traição, Leo Pereira confirma fim de casamento com Tainá Castro: 'comum acordo'

O jogador Leo Pereira, zagueiro do Flamengo, confirmou o fim do relacionamento com Tainá Castro pelas redes sociais. Além disso, ele negou que tenha traído a esposa, teoria que havia circulado em notícias nas últimas semanas, afirmando que não havia exposto o caso por respeito a tudo o que o casal viveu.

"Não houve traição nenhuma! Eu e Tainá sempre nos respeitamos muito. Foi assim enquanto estávamos juntos e isso não mudou agora depois do término", disse Leo Pereira, alegando que "não escondeu" o fim da relação, algo que poderia ter sido descoberto com uma "procura básica nas redes sociais".

Ainda em setembro, o jornal Extra revelou que o zagueiro havia deixado a casa onde vivia com a mulher e os filhos. "O término foi uma escolha de ambos, que em comum acordo optamos por não ficarmos mais juntos", pontuou o atleta.

Em meio aos torcedores, os dois eram vistos como um "casal queridinho". Tainá, inclusive, interagia com flamenguistas nas redes sociais, fazia previsões com placar e ainda chamava atenção pela beleza e postagens no perfil do Instagram, onde acumula mais de 40 mil seguidores atualmente.

Tainá ainda não se pronunciou sobre o fim do relacionamento, mas deletou todos os registros ao lado do jogador antes expostos nas redes sociais. Uma crise entre os dois se tornou pública em abril de 2021, quando o jogador rubro-negro foi filmado, em plena pandemia, numa festa realizada na comunidade do Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.