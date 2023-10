Luva de Pedreiro deve ganhar série documental na HBO Max

A ascensão de Iran Ferreira, que ficou conhecido como Luva de Pedreiro em vídeos de futebol na internet, será a temática principal de série documental produzida pela HBO Max, cujas gravações já iniciaram.

A plataforma de streaming fez o anúncio da produção no último domingo (1º) e detalhou que as cenas estão sendo feitas em Tabua, povoado no sertão da Bahia, além de Recife, São Paulo e Paris. Com três episódios, a série terá entrevistas, materiais de arquivo e imagens exclusivas que contam a trajetória do influenciador.

“O Luva de Pedreiro já é um personagem icônico na cultura digital brasileira, um fenômeno mundial, e acreditamos ser muito importante contar a história do Iran, que é uma inspiração para muitos brasileiros”, comenta Adriana Cechetti, diretora de Produção de Conteúdos de Não-Ficção da Warner Bros. Discovery.

Além de retratar momentos significativos na vida do jovem, a série se dedicará a analisar por que algumas das maiores empresas globais decidem investir somas consideráveis em um rapaz do interior da Bahia. E apresentar um olhar detalhado sobre os bastidores da indústria que sustenta os influenciadores digitais.

Com produção da Beyond Films, produtora do Ronaldo Fenômeno, a série do Luva de Pedreiro na HBO Max deve ser lançada em 2024, mas ainda sem data certa.

Luva de Pedreiro

Com apenas 21 anos, Iran estourou nas redes sociais fazendo vídeos jogando futebol no campinho empoeirado de sua cidade natal. Por não ter dinheiro para comprar luvas de goleiro, utilizava luvas de pedreiro no lugar — de onde o nome viral surgiu.

Em pouco mais de um ano de fama na internet, ele teve problemas com um empresário — que supostamente estava lhe aplicando golpes. Foi também chamado para o evento do Bola de Ouro e esteve ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol.

Atualmente, o famoso está esperando o nascimento do filho com Távila Gomes. O bebê se chamará Cristiano Ronaldo da Gama Laurindo Santana, homenagem ao ídolo do influenciador e ao time de seu coração, Vasco da Gama.