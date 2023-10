Lucas Lima volta às redes uma semana após anunciar fim de casamento com Sandy

Uma semana após anunciar o fim do casamento de 15 anos com Sandy, Lucas Lima volta às redes sociais. Nessa segunda-feira (2), o cantor deu uma dica de livro para os seguidores.

Veja também

Ele mostrou uma selfie segurando a obra "A Máquina de Fazer Espanhóis", de Valter Hugo Mãe, e escreveu: “A arte salva. E se não salva, pelo menos alivia. Não acabei ainda e já indico com todas as minhas forças. Valter Hugo Mãe, obrigado por mais esse presente”.

Sandy deixou um comentário, em tom de brincadeira: "a escrita dele é tipo colo de “Mãe”… #Tu-dum-pshhh", disse.

O próprio autor do livro respondeu: "obrigado. Fico feliz que leia". Os fãs também se manifestaram. "Tava com saudade de vc no insta! Fique bem!", escreveu uma seguidora. "Os fãs torcem por vocês, não especulam, não mentem, não criam histórias", comentou outra pessoa. "Eu tô triste com a separação de vcs. Parece até que são meus amigos próximos. Fica bem!", desabafou mais uma.

O término do relacionamento de Lucas e Sandy, que têm um filho de 9 anos, foi anunciado no último dia 25. No sábado (30), os dois fizeram a primeira aparição pública desde a separação, no programa Altas Horas, da TV Globo. Na atração comandada por Serginho Groisman, eles disseram que ainda se amam e são "melhores amigos".