Irene morre em 'Terra e Paixão'? Veja o que acontece na novela

No capítulo desta terça-feira (3) de "Terra e Paixão", Irene (Glória Pires) ficará em pânico ao perder a fala e os movimentos do corpo diante de Agatha, que por sua vez, se diverte com o desespero da vilã.

Segundo informações do gshow, isso acontece após a mãe de Caio (Cauã Reymond) entrar na mansão dos La Selva, fazer um chá secreto e envenenar a rival.

A personagem de Eliane Giardini faz isso como vingança após Irene perseguir e maltratar sua funcionária, Angelina (Inez Viana).

"O que você fez? Eu não consigo me mover", pergunta Irene, com dificuldade na fala. "Nem adianta tentar. Melhor é se entregar e dormir. Mas não se preocupe. Vou velar o seu sono, querida", avisa Agatha.

Irene vai morrer?

Agatha, no entanto, pede para Irene não ter medo e afirma que ela não vai morrer, ainda. "Só quis mostrar que você não é tão poderosa como pensa, que não pode fazer com os outros o que bem entende. Pare de atormentar a Angelina! Ouviu bem? Agora durma, querida. Durma profundamente", pede.