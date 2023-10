Ana Paula Renault descobre traição de namorado e faz desabafo: 'ele tem uma esposa'

A jornalista Ana Paula Renault revelou ter descoberto que seu namorado tem uma esposa. Ela desabafou sobre a traição em um longo vídeo no Instagram nesta segunda-feira (2), no qual expôs até prints de conversas com o homem, com quem esteve por "alguns meses".

"Eu descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo", disse no começo do vídeo: "Pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante. No meu caso, foi o contrário. Eu também fui enganada".

ASSISTA AO DESABAFO COMPLETO:

Segundo o Uol, o homem é Saul Luchtemberg, de 42 anos, que vivia com a família em Porto Alegre. Ela conta que eles "namoraram intensamente".

"Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos intensos. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Foi na casa de um amigo meu, comigo, como meu namorado. A sorte dele é que sou avessa às redes sociais, gosto de utilizá-las para algo maior, e esse é o caso. Ele se sentia, talvez, confortável", comenta".

'Comprei presente para o filho'

Segundo Ana Paula, Saul vive "uma farsa com a família dele, em Porto Alegre". "Ele estava lá agora para o aniversário de seis anos do filho dele. Eu até comprei um presente".

"Estava dormindo na minha casa todos os dias. Nesses meses que vivemos juntos, posso contar nos dedos os dias que não dormiu aqui. Ele, na casa dele, me mandando mensagens e fotos o tempo inteiro. Alimentando algo que não existia", desabafa.

A ex-BBB e Fazenda chegou a postar conversas que teve com ele, onde questiona se ele estava de aliança. O homem responde: "Acredite, não significa nada. Mas agora é difícil explicar. Esperava efetivar a separação nos próximos meses, já está certo isso. Conversei sobre. Mas nada o que falo vai mudar. Porque eu fui agindo de forma errada, fui escondendo algo e te enganando que era livre".