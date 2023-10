Virginia Fonseca é diagnosticada com dengue após passar mal em casa

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 24 anos, foi diagnosticada com dengue nesta segunda-feira (2). A esposa de Zé Felipe recebeu atendimento médico em sua mansão em Goiânia, Goiás, após passar mal. Desde o último sábado (30), Virginia se queixou de dores e foi submetida a testes de Covid-19 e dengue. Ela recebeu tratamento com soro e injeção, segundo a Quem.

Veja também

Por meio dos Stories, no Instagram, a influenciadora afirmou que sentiu dores de cabeça e foi medicada no último domingo (1º). "Quando eu espirro, dói. Quando eu levanto, dói", explicou. Já nesta segunda-feira (2), ela revelou que teve tontura, mas que as dores no corpo e na cabeça tinham melhorado.

Segundo publicação nas redes sociais, Virginia Fonseca deve realizar mais exames e seguir em repouso por orientação médica.

A influenciadora é mãe de Maria Alice e Maria Flor, de 2 anos e 11 meses, respectivamente, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 25 anos.