Paola Carosella critica 'influencers sem conteúdo' e web aponta indireta para Virginia; entenda

A chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella vem movimentando as redes sociais desde a noite de sexta-feira (14) após fazer uma crítica indireta à influenciadora digital Virgínia Fonseca.

Em entrevista ao podcast Podpah, Paola falou sobre a produção para internet no Brasil e apontou que parte do público se identifica com conteúdos verdadeiros e genuínos, enquanto outra prefere conteúdos 'artificiais'.

"Hoje eu conheci uma, que parece que inventou uma casa que cai, não sei, a minha filha me contou. Tem 480 mil visualizações e aí você vai ver o feed, e só tem bunda", contou a argentina.

"Eu falei 'por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda?' e a minha filha com 11 anos respondeu: 'porque querem ser igual a ela'", continuou a chef.

Apesar de Carosella não ter revelado o nome da influenciadora, rapidamente os internautas apontaram que se tratava de Vírgínia devido à polêmica em torno da sua base, bastante criticada na internet.

A própria influenciadora respondeu diretamente à crítica, em publicação na rede social Threas. "Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si", disse.

"Eu nunca perderia o meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu", continuou a esposa de Zé Felipe.

"Defendo mulheres livres"

Após a repercussão de sua fala, Paola usou as suas redes sociais para afirmar que não fez uma crítica a nenhuma mulher. "Sempre tentei ignorar as narrativas que iam se criando e segui em frente, mas desta vez eu quero falar e quero que vocês escutem de mim agora algo que é bem importante", disse na legenda de uma foto com os apresentadores do Podpah, Igão e Mítico

"Eu defendo mulheres livres para serem e fazerem o que elas querem fazer. Sempre defendi e sempre vou defender que a gente possa ser, construir e fazer o que a gente quiser fazer com os nossos corpos do jeito que eles são e com a nossa imagem do jeito que a gente a quiser mostras", apontou a ex-jurada do Masterchef.

"Se minha fala tirada de contexto se entende como uma crítica, pois entendam agora: Não é", disse.

Nas redes sociais, internautas tiveram opiniões diversas. Enquanto uns apontaram que Paola quis desmerecer o conteúdo produzido por Virgínia, outros valorizaram a discussão levantada pela chef sobre a influência digital.