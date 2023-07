Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, revela primeira gravidez

A influenciadora Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, 23 anos, anunciou a primeira gravidez. Nesta sexta-feira (14), ela usou as redes sociais para compartilhar a novidade com os seguidores: "nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveu ela.

O bebê é fruto do relacionamento dela com Gabriel Farias. A publicação tem fotos de um ensaio de gravidez.

"Queria me sentir pronta para contar essa novidade porque estava me sentindo muito mal, ainda estou, mas creio que logo passa. Foi um impacto para mim porque até eu fui surpreendida quando descobri... o peito cresceu, a axila escureceu...", disse Mirella no Instagram.

Seguidores parabenizam

Com 15,6 milhões de seguidores no Instagram, diversos comentários de felicidade, inclusive da cantora Juliette: "que lindooooo", escreveu.

Já outros disseram que já estavam desconfiando. "Esse sumiço dela tinha motivo eu sabia que nesse buraco tinha tatu", afirmou uma internauta.